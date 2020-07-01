شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-6-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك قناة السويس، مصر للألومنيوم، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، بلتون المالية القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا". إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك قناة السويس، مصر للألومنيوم، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، بلتون المالية القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

كما تم إيقاف التداول على أسهم؛ فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العالمية للاستثمار والتنمية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، مجموعة بورتو القابضة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.



البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه. البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 387.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.77%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.98%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 111.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 169 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2245 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 749 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

إيقاف التعاملقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم جينيال تورز، جنوب الوادي للأسمنت، نايل سيتي للاستثمار، اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو، لعدم إلتزامهم بإرسال قوائهم المالية السنوية الكاملة. إيقاف التعاملقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم جينيال تورز، جنوب الوادي للأسمنت، نايل سيتي للاستثمار، اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو، لعدم إلتزامهم بإرسال قوائهم المالية السنوية الكاملة.

كما قررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مصر للألومنيوم، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.





أمريكاناأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة إيرنست آند يونج كوربوريت فينانس (المستشار المالي المستقل الجديد) عن الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، مضيفة أنه جاري دراسة تقرير المستشار المالي المستقل من قبل الهيئة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وأهدافه وفقاً للمادة 327 من تلك اللائحة ومدى الالتزام بمعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.