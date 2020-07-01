شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه.



إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك قناة السويس، مصر للألومنيوم، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، بلتون المالية القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا". إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك قناة السويس، مصر للألومنيوم، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، بلتون المالية القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

كما تم إيقاف التداول على أسهم؛ فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العالمية للاستثمار والتنمية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، مجموعة بورتو القابضة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.



البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه. البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 387.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.77%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.98%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 111.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 169 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2245 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 749 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.09%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

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- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 22.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%.

- سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 14.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.