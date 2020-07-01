شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سوق المال السعودية توافق على طرح شركتين بالبورصة والسوق الموازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة بن داود القابضة، طرح 22.9 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل (20%) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

كما أعلنت الهيئة، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الأسمنت الأبيض السعودي "الشركة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

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ونوهت هيئة السوق المالية السعودية، إلى أن قرار الاكتتاب من دون الإطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الإطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.