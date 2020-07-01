شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف عن 56 شركة فى قائمة الأسهم المسموح تداولها بثلاث علامات عشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 56 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركة المصرية للدواجن بعد ارتفاع سعر السهم إلى 2.057 جنيه.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

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وقال محمد فريد رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 387.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.77%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.98%.