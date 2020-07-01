جهاز تنظيم الاتصالات يصدر إجراءات جديدة لاعتماد الأجهزة والمعدات المعروضة عليه مباشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن إجراءات جديد لاعتماد النوع للأجهزة والمعدات بالرسائل الإستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة منها: ​قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب لإعتماد أنواع الأجهزة المستوردة طبقاً للنماذج المعدة لذلك والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز ومرفقا به: الأجهزة المطلوبة. التقارير الفنية للإختبارات التى تمت على الأجهزة طبقاً للمعلن على الموقع الإلكترونى للجهاز. شهادة مطابقة المواصفات القياسية. شهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية. قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المقررة طبقاً لما يلي: أولا: رسوم اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: Advertisements أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه). أجهزة لاسلكية: ما يعادل 400 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه) ثانياً: رسوم اختبار أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: - تليفون محمول: ما يعادل 250 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه). - أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه). أجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكى (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه). قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة فى حساب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسى للبنك المركزى المصرى رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على الكود المؤسسى رقم 40421001. يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتباراً من 1/7/2020.

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