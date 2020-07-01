"الاتصالات" تعلن إجراءات جديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة المحمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن إجراءات جديدة للإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة منها ​قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة على الجهاز مباشرة، مرفقا به: كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة. صورة كاملة من الشهادة الجمركية. بوليصة الشحن. Advertisements فاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد). قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفى لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكترونى [email protected] قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التى يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتى تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أى شحنة أو طرد بريدى يتضمن أجهزة تليفون محمول. قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق فى حساب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسى للبنك المركزى المصرى رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على الكود المؤسسى رقم 40421001.

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