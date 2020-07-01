شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 12.2% ليغلق عند مستوى 10764.59 نقطة خلال جلسات الربع الثاني، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 45.86% ليغلق عند مستوى 1538.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 37.5% مغلقًا عند مستوى 2245.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 13.41% مغلقًا عند مستوى 12570.72 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.20% ليغلق عند مستوى 749.16 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني، ليغلق عند مستوى 590 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.4% عن الربع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 275.5 مليار جنيه إلى 307.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 180.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً متساوي الأوزان من 438.5 مليار جنيه إلى 488.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11.3%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 170.2 مليار جنيه خلال جلسات الربع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 20.5 مليار ورقة منفذة على 1913 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 213.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.1 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الربع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 244.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 212.1 مليون ورقة منفذة على 14.7 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.62%، وفقاً للتقرير الربع سنوي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 39.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 923.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 16.9 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 717 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 56.3 مليار جنيه بحجم تداول 17.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية.