شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات يعلن عن شروط جديدة لاستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددى العاملة عليها، ومنها:

- قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول على الخدمة التى يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز.

- قيام العميل بسداد الرسوم السنوية المقررة لمقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية، ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددى اللازم لها.

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- قيام العميل بسداد الرسوم المستحقة فى حساب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسى للبنك المركزى المصرى رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على الكود المؤسسى رقم 40421001.

- استمرار سريان استثناء الجهات المعفاة من رسوم مقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددى بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وكذلك الجهات المعفاة بناء على قرارات سابقة من مجلس إدارة الجهاز نفاذاً للفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

- يعمل بهذا القرار لاحتساب رسوم التراخيص الجديدة اعتبارا من 1/7/2020، أما فيما يتعلق بالترخيص الحالية فيسرى عليها اعتبارا من تاريخ تجديدها فى يناير لعام 2021.