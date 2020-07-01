شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: 3 إجراءات يجب اتباعها لاعتماد أجهزة ومعدات اتصالات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جهاز تنظيم الاتصالات، إجراءات جديدة للحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة، وحدد الجهاز 3 إجراءات للعميل طالب الخدمة للقيام بها لاعتماد نوع الأجهزة.

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول على الخدمة التي يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز.

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قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم الإدارية المقررة لمقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات المعروضة علي الجهاز.

قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتبار من تاريخ 1/7/2020.