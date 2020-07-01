شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: هبوط مخزونات الخام بأكثر من 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 8.15 مليون برميل في الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات أشارت إلى تراجع قدره 2.7 مليون برميل.



وتراجع مخزون البنزين في نفس الفترة بـ2.45 مليون برميل بينما ارتفع ممخزون المقطرات بحوالي 2.6 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء، وهي قراءة تؤثر بشكل كبير في تحركاتت أسعار الخام.