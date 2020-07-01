شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة وتحقق أكبر مكاسب فصلية في عشرين عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وحققت مكاسب شهرية وأكبر مكاسب فصلية على مدار عشرين عاماًن وذلك بدعم من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد والتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد.



يأتي ذلك رغم عدم اليقين الذي أثاره رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في تصريحاته حول مدى سرعة تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا الصادر عن مؤسسة "كونفرنس بورد" إلى 98.1 نقطة هذا الشهر من 85.9 نقطة في مايو/أيار في حين توقع محللون القراءة 90.8 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.1% مغلقا عند 39.27 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 10.6% ومكاسب فصلية بنسبة 91.7%، وسجل أعلى سعر عند 40.08 دولار في حين سجل أقل سعر عند 38.8 دولار.

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وانخفض سعر "برنت" بنسبة 1.3% وأغلق عند 41.15 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 16.5%، في حين حقق مكاسبب فصلية بنحو 81%، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 217 نقطة) إلى 25813 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 1.7% بينما حقق مكاسب فصلية بنسبة 15.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 25905 نقاط وأقل مستوى عند 25475 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 184 نقطة) إلى 10058 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 6% ومكاسب فصلية بنسبة 29.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 10085 نقطة وأقل مستوى عند 9863 نقطة.



واررتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 3100 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 1.8% ومكاسب فصلية بنسبة 18%، وبلغ أعلى مستوى عند 3111 نقطة وأقل مستوى عند 3047 نقطة.