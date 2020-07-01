شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع عقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء وحافظت على مكاسبها عقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشان حجم المزروع من المحاصيل ومدى جودتها والتوقعات بشأنها.



وأصدرت الوزارة تقريرها ربع السنوي بشان حجم المخزونات والمزروع من المحاصيل اليوم الثلاثاء قائلة إن إجمالي المزروع من الذرة والصويا بلغ نحو 176 مليون فدان مقابل تقديرات مارس/آذار عند 180.5 مليون فدان.



وأوضح التقرير أن حجم المخزون من الذرةيقدر بـ5.22 مليار بوشل مقابل التوقعات التي تشير إلى 4.95 مليار بوشل ومخزونات العام الماضي التي تصل إلى 5.2 مليار بوشل.

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وعلاوة على ذلك، قدرت الوزارة مخزون الصويا عند 1.39 مليار بوشل، وهو ما توافق مع التوقعات في الأسواق بشأن مخزون هذه السلعة خلال عام 2020.



أما المزروع، فقد حددته الوزارة عند 92.006 مليون فدان من الذرة مقابل توقعات الأسواق عند 95.14 مليون فدان وتقديرات مارس/آذار عند 96.99 مليون فدان.



وبلغ المزروع من الصويا 83.82 مليون فدان مقابل توقعات الأسواق عند 84.83 مليون فدان وتقديرات مارس/آذار عند 83.51 مليون بوشل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.1% وأغلقت عند 8.77 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 8.82 دولار وأقل سعر عند 8.56 دولار.