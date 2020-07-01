شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب فصلية في الربع الثاني بأكثر من 32% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل القلق من تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.



ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للوقوف على ما دار من مناقشات بشأن السياسة النقدية.



وحذر رئيس البنك المركزي "جيروم باول" من عدم يقين سائد حيال الاقتصاد الأمريكي ومدى سرعة تعافيه من تداعيات الفيروس.

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كان رئيس البنك في نيويورك "جون ويليامز" قد تحدث اليوم عن أن طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي لا يزال طويلا وربما يستغرق سنوات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% إلى 18.637 دوللار للأوقية، وحقق المعدن الأبيض مكاسب فصلية بنحو 32.2% في الربع الثاني ومكاسب في النصف الأول من هذا العام بنسبة 4% في حين سجل مكاسب شهرية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 18.655 دولار وأقل سعر عند 18.02 دولار.