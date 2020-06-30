أسهم تركيا تسجل أفضل أداء فصلي في عقد بدعم من آمال إعادة الفتح

أتمت الأسهم التركية يوم الثلاثاء أفضل فصل لها منذ عام 2009، مدعومة بتفاؤل حيال تعزز الاقتصاد في النصف الثاني من العام بفعل رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا داخل البلاد وخارجها.
وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول (بيست 100) بنحو 30 بالمئة في الربع الثاني، وهو أفضل من زيادة بحوالي 18 بالمئة للمؤشر القياسي للأسواق الناشئة إم.إس.سي.آي.
جاءت المكاسب على الرغم من توقف شبه تام للاقتصاد التركي في أبريل نيسان ومايو أيار، وبعد تهاوي المؤشر بيست 100 بأكثر من 21 بالمئة في الربع الأول. وخففت أنقرة أغلب قيودها المرتبطة بالفيروس في الأول من يونيو حزيران.
كان المؤشر التركي الرئيسي قد ارتفع بأكثر من 43 بالمئة في الربع الثاني من 2009.
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