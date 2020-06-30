شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض عقب بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية فضلا عن المخاوف من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن معدل البطالة في اليابان ارتفع في الشهر الماضي إلى 2.9% من 2.6% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 2.8%.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات عن هبوط الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 8.4% خلال مايو/أيار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجدع بنسبة 5.6%.

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على النقيض، انخفض مؤشر وتيرة بناء المنازل التي تم البدء في إنشائها خلال مايو/أيار في اليابان بنسبة 12.3% مقارنة بتوقعات انخفاض نسبته 15%.



هذا، وتتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حول العالم حتى تجاوزت هذا الأسبوع عشرة ملايين حالة بينما توفي ما يقرب من 502 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 107.9، وسجل أعلى سعر عند 107.9 في حين سجل أقل سعر عند 107.5.