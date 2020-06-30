شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري ينتهي من إصدار صكوك إضافية بقيمة 4.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، بقيمة 4.2 مليار ريال.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 4200 صك، بقيمة إسمية مليون ريال للصك، وبعائد يبلغ 4.25% سنوياً للصك.

وأشار البنك، إلى أنه يجوز استرداد الصكوك مبكراً بسبب حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناءاً على اختيار البنك ووفقاً لما هو مبيّن في أحكام وشروط الصكوك.

وبحسب البيان، قام البنك بتعيين الأهلي كابيتال منفرداً، مديراً لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص.

وسبق أن أعلن البنك، أول يونيو الجاري، البدء في إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، وذلك من خلال طرح خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

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أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، بقيمة 4.2 مليار ريال.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 4200 صك، بقيمة إسمية مليون ريال للصك، وبعائد يبلغ 4.25% سنوياً للصك.

وأشار البنك، إلى أنه يجوز استرداد الصكوك مبكراً بسبب حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناءاً على اختيار البنك ووفقاً لما هو مبيّن في أحكام وشروط الصكوك.

وبحسب البيان، قام البنك بتعيين الأهلي كابيتال منفرداً، مديراً لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص.

وسبق أن أعلن البنك، أول يونيو الجاري، البدء في إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، وذلك من خلال طرح خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.