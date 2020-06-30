شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام عملية اكتتاب "أملاك للتمويل العقاري" بسعر 16 ريالا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الاكتتاب العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح.

وأشارت الأهلي كابيتال، في بيان حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، بأن عملية إتمام بناء الأوامر تمت بنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريال سعودي للسهم الواحد.

وبحسب البيان، بلغت نسبة التغطية للصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل أشخاص مرخص لهم 43.4%، كما بلغت نسبة التغطية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق السعودي، وشركات التأمين، والشركات الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمستثمرين الأجانب المؤهلين 56.6%.

واشارت الأهلي كابيتال إلى أنها أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام مع الجهات المالية المستلمة، الذي سينطلق يوم الخميس الموافق 2 يوليو المُقبل، وينتهي الأحد الموافق 5 يوليو المُقبل.

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وكشفت الأهلي كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 27.180 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وكمرحلة ثانية للكتتاب سيتم تخصيص 2.718 مليون سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

ويحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 24.462 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ويُذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء.