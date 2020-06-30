شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أعلى 1800 دولار للمرة الأولى في 9 سنوات ويحقق مكاسب فصلية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء محقق أعلى إغلاق في نحو تسع سنوات كما سجل مكاسب شهرية وفصلية.



يأتي ذلك وسط انخفاض مؤشر الدولار الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

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وتلقى الذهب دعما في يونيو/حزيران بشكل خاص وفي الربع الثاني بشكل عام نتيجة تركيز المستثمرين على تطورات أزمة "كورونا" مما دفعهم نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.



وأكد أحد أعضاء الاحتياطي الاتحادي "جون ويليامز" اليوم على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار جائحة كورونا لا يزال بعيدا.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1% إلى 1800.5 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ سبتمبر/أيلول عام 2011، وسجل المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 2.8% فيما حقق مكاسب فصلية في الربع الثاني بنسبة 12.8% لتصل مكاسبه في النصف الأول إلى أكثر من 18%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1804 دولارات وأقل سعر عند 17774.8 دولار.