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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قليلاً في آخر جلسات الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الذي يعد آخر جلسات الربع السنوي الثاني، وذلك مع استمرار الترقب لأحدث التطورات المرتبطة بفيروس "كورونا".
كانت جامعة "جون هوبكينز" قد كشفت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من عشرة ملايين حالة في حين توفي أكثر من 501 ألف شخص.
ومن المنتظر غدا الأربعاء إعلان الاحتياطي الاتحادي عن محضر اجتماعه السابق والذي أكد من خلاله على أنه لا يتوقع رفع الفائدة قبل عام 2022 كما خفض توقعاته إلى انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
ويوم الخميس القادم، ستصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات توظيف في البلاد وسط توقعات بإضافة ما يقرب من ثلاثة ملايين وظيفة في يونيو/حزيران.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
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