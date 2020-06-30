شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في انتظار صدور بيانات المخزونات الأمريكية ومدى تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" على الطلب.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من عشرة ملايين حالة في حين توفي أكثر من 501 ألف شخص.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول االساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 39.97 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.08 دولار في حين سجل أقل سعر عند 38.8 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 1.2% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.9 دولار.