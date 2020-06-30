شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت قراءة أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكمش بنسبة 11.4% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 12.5%.



ويواصل الدولار الكندي أداءه الإيجابي في ظل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد من أجل دعم سوق العمل وإنفاق المستهلكين مما يعني تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس "كورونا".

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ومع ذلك، هناك قلق من تعرض كندا ودول أخرى لموجة ثانية من فيروس "كورونا"، بحسب ما حذر رئيس الوزراء "جاستن ترودو".



وحذر "ترودو" بأن كندا ربما تتعرض لموجة ثانية من فيروس "كورونا" في الخريف المقبل مضيفا أن الحكومة خصصت المزيد من الاعتمادات من أجل المواجهة والرد سريعا علىى الموجة الثانية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7345، وسجل أعلى سعر عند 0.7356 وأقل سعر عند 0.7299.