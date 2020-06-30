شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد دبى ينكمش 3.5% فى الربع الأول وسط أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإعلامى لحكومة دبى فى بيان اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للإمارة انكمش 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 .

ومستشهدا ببيانات من مركز دبي للاحصاء، قال البيان إن القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة، مثل القطاعين العقاري والمالي، حافظت على القوة الدافعة على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.