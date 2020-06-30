شكرا لقرائتكم خبر عن مسح: تراجع إنتاج نفط أوبك مع تعميق التخفيضات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط سجل أدنى مستوى له في عقدين في يونيو مع قيام السعودية وأعضاء آخرين من دول الخليج العربية بتخفيضات أكبر، مما دفع امتثال المجموعة لاتفاق خفض الإمدادات إلى أكثر من 100 بالمئة على الرغم من عدم وفاء العراق ونيجيريا بكامل حصتيهما.

ووجد المسح أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يوميا في المتوسط ​​في يونيو حزيران، بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدّل لشهر مايو أيار.

واتفقت أوبك وحلفاؤها في أبريل نيسان على خفض قياسي للإنتاج لتعويض تراجع في الطلب ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام وانخفاض المعروض على ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 40 دولارا من أدنى مستوى في 21 عاما في أبريل نيسان حين كان سعر البرميل دون 16 دولارا.