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معنويات المستهلكين الأمريكيين تتعافى فى يونيو رغم مخاوف كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو وهو ما يعزز آراء بأن التراجع الاقتصادي انتهى على الأرجح، لكن تزايد عدد الإصابات بكورونا يهدد بتقويض التعافي الغض.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 98.1 هذا الشهر من 85.9 في مايو. ومع هذا فإن الثقة تبقى منخفضة 34.9 نقطة عن مستواها قبل الجائحة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 91.8 في يونيو.

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وقال خبير اقتصادي بارز في كونفرانس بورد "المستهلكون أقل تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد في الأجل القصير، لكنهم لا يتوقعون انتعاشا كبيرا للنشاط الاقتصادي."

 

 

 

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