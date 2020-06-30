شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. غدا بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 30 -6 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى

غدا بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. تتخطى 2.2 تريليون جنيه

الدكتور محمد معيط وزير المالية

تبدأ وزارة المالية تنفيذ وتفعيل أكبر موازنة عامة مصرية في تاريخها، غدا الأربعاء، وهو اليوم الأول للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، بنحو 2.2 تـريـليون جـنيه.

وأكـد الـدكـتور محـمد مـعيط ، وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـى الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـنها 1.7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات بـــزيـــادة 138.6 مـليار جــــنيه عــــن مـوازنة الـعام المالى 2019/ 2020، لافـتًا إلى أنـه تم اسـتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة للإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالـى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبـعض شــــركـات القطاع العام وقـطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020 .

وزيرة التخطيط تلتقي بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة.

وفي مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020 ، حيث تقوم المؤسسة من خلاله بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1,1 مليار دولار تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بعد إعادة تخصيص المبلغ في ضوء احتياجات الجهتين، وذلك في إطار الإتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.

وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة عرش القطن المصري وتطوير 7 محالج

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور، مشيرا إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.

وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح الوزير بحسب بيان رسمى للوزارة اليوم ، العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.

وزيرة الصناعة: جارى ميكنة منظومة الخدمات لتيسير حصول المستثمرين على خدمة متميزة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال فى الحصول على خدمة متميزة وفى اطار زمنى محدد، حيث تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، مؤكدة ان تيسير اجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة اساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسى فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة .

وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم إقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية فى تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه جارى حاليا الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تلبى كافة متطلبات العاملين فى هذا القطاع الى جانب مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمى.

دراسة لشركة Visaتوضح مدى زيادة ثقة المستهلك المصرى بالدفع الرقمى

أصدرت شركة VISA (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز NYSE: V)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، نتائج دراسة استقصائية حول تأثير وباء كورونا المستجد COVID- 19 علي طرق الدفع للمستهلكين في مصر.

كما يبحث استطلاع شركة VISA (كن اَمناً) عن وجهات نظر المستهلكين، ماذا يفضلون، مخاوفهم المتعلقة بالدفع الرقمي، ويقدم للتجار نصائح هامة.

جمعية رجال الأعمال المصريين ترحب بالدخول فى شراكة لتطوير شركات القطاع العام

المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي رغبة القطاع الخاص أعضاء جمعية رجال الأعمال في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتعاون في كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد.

وقال "عيسي" خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن قطاع الأعمال العام يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التي تضم شركات كبري لها قدرة انتاجية لتوفير العديد من السلع.

غدا.. هيئة البريد تبدأ صرف معاشات يوليو للمستحقين

صورة ارشفية

تبدأ غدا الهيئة القومية للبريد، صرف معاشات شهر يوليو بجميع مراكز الخدمات البريدية وبطاقات الصرف الآلي بالإضافة إلى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من المستحقين، ويتم تقسيم صرف المعاشات على أيام مختلفة وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وتمتلك هيئة البريد أكبر شبكة فروع في مصر تصل إلى 4000 مكتب بجميع محافظات مصر.

ويحصل العاملون بالهيئة على إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.

انخفاض أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 .. واليورو يسجل 18.02 جنيه

Advertisements

انخفضت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمش الاثنين، وأبرز الانخفاض فى "الدولار، سعر اليورو، الجنيه الاسترلينى، الدينار الكويتى".

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.10جنيه للشراء، 16.20 جنية.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.02 جنيه للشراء، 18.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.06 جنيه للشراء، 18.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.72 جنيه للشراء، 19.94 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.84 جنيه للشراء، 20.07 جنبه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.85 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.88 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع.

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

صورة ارشيفية

سجل سعر الذهب تراجع ظهر اليوم الثلاثاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك بسبب انخفاض سعر أوقية الذهب من 1772 إلي 1765 دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة ليهبط إلي 792 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عقب تراجعها:

عيار 18 : 678.85 جنيه.

عيار 21 : 792 جنيها.

عيار 24 : 905.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6336 جنيها.

السعر العالمي : 1765 دولار.

البورصة المصرية تنهي تعاملات شهر يونيو بالمنطقة الخضراء

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.955 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.