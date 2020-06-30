شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر ثقة المستلك في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الجاري مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مدعوما بإعادة فتح الاقتصاد.



ومع ذلك، تضررت ثقة المستهلكين قليلا بين الأمريكيين عقب الارتفاع الأخير في عدد إصابات فيروس "كورونا" مما زاد التشاؤم بعدم السيطرة عليه قريبا.



وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عغن مؤسسة "كونفرنس بورد" إلى 98.1 نقطة هذا الشهر من 85.9 نقطة في مايو/أيار في حين توقع محللون القراءة 90.8 نقطة.