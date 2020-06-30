شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات وتقترب من تحقيق مكاسب فصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقتربة من تحقيق مكاسب فصلية قوية في الربع السنوي الثاني الذي يشارف على النهاية.



وجدد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التحذير من الضبابية المحيطة بأداء الاقتصاد الأمريكي في ظل جائحة كورونا.



وأضاف "باول" أن التوقعات المتعلقة بتعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس "كورونا" سوف تعتمد على جهود مكافحة واحتواء المرض.

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ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع البنك المركزي لمعرفة تطلعات أعضاء الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية وأداءء الاقتصاد الأمريكي.



ويواصل فيروس "كورونا" حصد المزيد من الأرواح حول العالم كما تجاوزت الإصابات عشرة ملايين حالة بالأمس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.!% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 25574 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 9940 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3064 نقطة.