شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس داماك يدرس تحويلها إلى شركة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس داماك العقارية، المالكة لنادى الجولف الوحيد الذى يحمل العلامة التجارية ترامب ف الشرق الأوسط، يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار والمدرجة في بورصة دبي شركة خاصة.

وقال أحد المصادر لرويترز اليوم الثلاثاء إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاما، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الفائتين.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن سجواني، الذي اشترى من خلال شركته للاستثمار الخاص في العام الماضي بيت الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي، يملك حاليا حصة 72.2 بالمئة في داماك.

Advertisements

وأضاف نفس المصدر أن سجواني يجري محادثات مع بنوك لتمويل الصفقة.

ولم ترد داماك على طلبات للتعقيب أرسلت بالبريد الإلكتروني.