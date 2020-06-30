الارشيف / الاقتصاد

رئيس داماك يدرس تحويلها إلى شركة خاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس داماك يدرس تحويلها إلى شركة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس داماك العقارية، المالكة لنادى الجولف الوحيد الذى يحمل العلامة التجارية ترامب ف الشرق الأوسط، يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار والمدرجة في بورصة دبي شركة خاصة.

وقال أحد المصادر لرويترز اليوم الثلاثاء إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاما، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الفائتين.

وتفيد بيانات رفينيتيف بأن سجواني، الذي اشترى من خلال شركته للاستثمار الخاص في العام الماضي بيت الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي، يملك حاليا حصة 72.2 بالمئة في داماك.

Advertisements

وأضاف نفس المصدر أن سجواني يجري محادثات مع بنوك لتمويل الصفقة.

ولم ترد داماك على طلبات للتعقيب أرسلت بالبريد الإلكتروني.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس داماك يدرس تحويلها إلى شركة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا