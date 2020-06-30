شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. هيئة البريد تبدأ صرف معاشات يوليو للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا الهيئة القومية للبريد، صرف معاشات شهر يوليو بجميع مراكز الخدمات البريدية وبطاقات الصرف الآلي بالإضافة إلى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من المستحقين، ويتم تقسيم صرف المعاشات على أيام مختلفة وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وتمتلك هيئة البريد أكبر شبكة فروع في مصر تصل إلى 4000 مكتب بجميع محافظات مصر.

ويحصل العاملون بالهيئة على إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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ونص قرار مجلس الوزراء على أن تمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص، ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، المعاهد، الجامعات، تستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.