شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: توقعات بتخفيف مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ستخففان على الأرجح تخفيضات قياسية فى إنتاج النفط بدءا من أغسطس، مع تعافى الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 بالمئة من الطلب العالمي، من مايو ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو.

وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.