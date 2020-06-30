شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: توقعات بتخفيف مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ستخففان على الأرجح تخفيضات قياسية فى إنتاج النفط بدءا من أغسطس، مع تعافى الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 بالمئة من الطلب العالمي، من مايو ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو.
وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: توقعات بتخفيف مجموعة أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط من أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.