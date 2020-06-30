شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تضغط على بورصة السعودية وهبوط معظم أسواق الخليج الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت معظم البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وقادت السعودية الخسائر على خلفية تراجع أسهم القطاع المالي.

وخسر المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة ونزول سهم مجموعة سامبا المالية 2.7 بالمئة، ليوقف سلسلة مكاسب على مدار ثلاث جلسات بفضل اتفاق اندماج مبدئي مع البنك الاهلي التجاري.

وانخفض سهم البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر بنوك المملكة، 0.3 بالمئة.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وفقد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع انخفاض معظم الأسهم عليه. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 2.2 بالمئة وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي واحدا بالمئة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم إن البنوك الإسلامية في الإمارات ليست بمعزل عن هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

تستهدف الدولة الخليجية المزيد من التخفيف لقيود فيروس كورونا من أول يوليو، إذ ستسمح بإعادة فتح مطاعم وشواطئ ومتنزهات بحدود، في ظل تجاوز ذروة إصابات الفيروس وانحسار المعدلات، حسبما ذكرت السلطات.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، إذ ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 1.8 بالمئة.

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وخارج منطقة الخليج، ارتفعت البورصة المصرية 0.1 بالمئة، وزاد سهم مجموعة طلعت مصطفي للتطوير العقاري 1.2 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.9 إلى 7224 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4286 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2065 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1278 نقطة.

سلطنة عمان.. خسر المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 3516 نقطة.

الكويت.. فقد المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 5607 نقاط.