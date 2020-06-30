شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: سوق العمل العالمية تشوبها "الضبابية" ولا عودة فى 2020 لما قبل الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، إن التوقعات لسوق لعمل العالمية في النصف الثاني من 2020 "شديدة الضبابية" وإن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء "أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا" في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررا.

وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمئة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل.

Advertisements

وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9 بالمئة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة. وقالت إن هذا الرقم يمكن أن يزيد إلى 11.9 بالمئة، أو 340 مليون وظيفة، وفق تصور متشائم في ظل ما يعرف بموجة ثانية من الجائحة.

وقال المدير العام للمنظمة جاي رايدر في مؤتمر صحفي بجنيف "التقديرات شهدت زيادة كبيرة للضرر الذي لحق بأسواق العمل لدينا بسبب الجائحة."

وقال "الأرقام تظهر تدهور الأوضاع، لاسيما في الدول النامية. المنطقة التي نلحظ فيها أكبر (فاقد) على الإطلاق هي الأمريكتان."

وقال التقرير إن نحو 93 بالمئة من العاملين في أنحاء العالم مازالوا في دول تفرض نوعا من الإغلاق لأماكن العمل.