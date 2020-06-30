شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تكشف نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "فرصتنا رقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان، نتائج المرحلة الأولى لاختبارات المتقدمين للبرنامج التدريبى الإحترافى للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من شركة أمازون ويب سرفسيز AWS والذى يهدف إلى بناء المهارات والقدرات التقنية فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية والتى من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية فى مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويأتى البرنامج التدريبى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصرى، وضمن تنفيذ مبادرة "فرصتنا ..رقمية" التى أطلقتها الوزارة ويشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ بهدف تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها فى منظومة التحول الرقمى والخاص بالذكاء الاصطناعى؛ حيث تتضمن المبادرة فى إحدى محاورها تنظيم مسابقات تتضمن إتاحة فرص تدريبية للعاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم في مجالات عديدة وأهمها الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة.

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وخلال الأسبوعين الماضيين لاقى البرنامج التدريبي المقدم من شركة أمازون ويب سرفيسيز AWS قبولاً كبيراً وسريعاً من العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تقدم للالتحاق بالبرنامج عدد 346 من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بكلا من القطاع الحكومى والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المهنين المستقليين؛ وخضع المتقدمين لعدة مراحل من التقييم لانتقاء أفضل العناصر التى سيتم تدريبهم تحت إشراف مدربي شركة أمازون ويب سرفيسيز AWS؛ من أجل إعدادهم للحصول على الشهادة الدولية الإحترافية من الشركة بما يؤهلهم للعمل فى السوقين المحلي والعالمى؛ وتم اختيار ٤٤ شخص من المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختبار مجموعة أخرى قوامها 150 فرد تبدأ تدريبها فى 18 أغسطس 2020 ليتوالى بعد ذلك إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التى تتسابق لدخول هذا المجال بالتعاون مع الوزارة لثقتهم فى كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الإحترافى عالى المستوى.