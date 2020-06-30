شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء،77 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وطبقاً للقانون، لافتا إلى أنه سيتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ومحمد طه مسئول منظومة التقنين بالمحافظة وعددا من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وقال محافظ أسيوط،فى بيان له،إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الان بلغ 403 عقداً مشيرا الى ان المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

وشدد المحافظ خلال اللقاء،على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وذلك في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون موجها رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة وإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل في نطاق مركزه مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.



توزيع عقود تقنين باسيوط (1)



توزيع عقود تقنين باسيوط (2)



توزيع عقود تقنين باسيوط (3)



توزيع عقود تقنين باسيوط (4)



توزيع عقود تقنين باسيوط (5)

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توزيع عقود تقنين باسيوط (7)



توزيع عقود تقنين باسيوط (8)



توزيع عقود تقنين باسيوط (10)



توزيع عقود تقنين باسيوط (11)



توزيع عقود تقنين باسيوط (12)



توزيع عقود تقنين باسيوط (13)



توزيع عقود تقنين باسيوط (14)



توزيع عقود تقنين باسيوط (15)



توزيع عقود تقنين باسيوط (16)