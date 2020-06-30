شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز وداو يهبطان عند الفتح بسبب الفيروس والتوترات مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع اليوم الثلاثاء، مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين في ختام ربع سنة من المتوقع أن يكون الأفضل لستاندرد اند بورز منذ 1998. تراجع داو 83.37 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة ليفتح على 25512.43 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 3.04 نقطة أو 0.10 بالمئة ليسجل 3050.20 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.13 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 9875.29 نقطة.

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