شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية.. والإعلان عن مواعيد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 63.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7224.09 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.34% رابحاً 259.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8017.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 315.1 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.05%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.

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وقفز 46 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 4.01%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.07%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 2.66%، فيما تراجع 139 سهماً على رأسها سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 4.50%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 4.23%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 388 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بأن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.