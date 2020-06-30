شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص تعديل بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص الكتاب الدورى بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية.

وتضمن التعديل، البند الخاص بسداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر مايو بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، لينص على "سداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

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وتم تعديل مدة السداد: عامان "متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور"، لتنص على "مدة التسهيل 3 أعوام "متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح".