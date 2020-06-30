شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب فصلية في 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليقترب المعدن الصناعي من تحقيق أكبر مكاسب فصلية في عشر سنوات بدعم من الطلب الصيني وتعطل الإمدادات ونقص المعروض في ظل أزمة فيروس "كورونا".



ونتيجة للأزمة، تلقى النحاس أيضاً من إجراءات إعادة فتح الاقتصادات حول العالم فضلا عن خطط وبرامج التحفيز الحكومية والتي صممت لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي، مما عزز ارتداد النحاس من أدنى مستوى في أربع سنوات سجله في مارس/آذار.

Advertisements



وفي بورصة لندن، ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.4% إلى 6043.5 دولار للطن، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني ليحقق بذلك مكاسب فصلية في االربع الثاني بنسبة 22% هي الأكبر منذ عام 2010.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعرا النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 2.72 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.73 دولار وأقل سعر عند 2.69 دولار.