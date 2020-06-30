شكرا لقرائتكم خبر عن النفط على وشك تحقيق مكسب فصلي ضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتفقد جزء من مكاسبها القوية التي حققتها بالأمس ، يأتي هذا التراجع بفعل مخاوف عودة إمدادات ليبيا إلى السوق ، الأمر الذي يعزز تخمة المعروض العالمي ، ويكبح الخسارة بيانات صينية قوية عن القطاعات الصناعية والخدمية خلال حزيران/يونيو ،والتي تؤشر أن أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم يتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا ،والأسعار على وشك تحقيق مكسب فصلي ضخم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 38.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.63$، وسجل أعلى مستوي عند 39.78$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 41.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.58$ ، وسجل أعلى مستوي عند 41.68$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال انتعاش الطلب العالمي على الوقود.

قالت شركة النفط الوطنية الليبية إنها تحرز تقدما فى المحادثات مع الدول المجاورة لرفع الحصار عن صادرات الخام ، والتي توقفت منذ كانون الثاني/يناير الماضي وسط الصراع المسلح بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء خليفة حفتر.

وفى حال نجاح مساعي رفع الحصار ،واستئناف الإنتاج فى حقول النفط ، يعني عودة الخام الليبي للسوق العالمي ،وليبيا يمكنها إنتاج حوالي واحد بالمئة من إمدادات النفط العالمية ، لكن لن تصل إلى تلك المستويات إلا فى حالة الاستقرار السياسي والعسكري.

فى الصين أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء ،نمو قطاع الصناعات التحويلية بمستوي 50.9 نقطة فى حزيران/يونيو ،أفضل من توقعات الخبراء مستوي 50.4 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 50.6 نقطة فى أيار/مايو.

وبالنسبة لقطاع الخدمات قد نما بمستوي 54.4 نقطة فى حزيران/يونيو ،بأفضل وتيرة نمو منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،أفضل من توقعات الخبراء مستوي 53.3 نقطة ،وسجل القطاع نمو بمستوي 53.6 نقطة فى أيار/مايو.

تؤشر تلك البيانات أن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم وثاني أكبر مستهلك له ، يتعاف سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي يعزز تسارع مستويات الطلب العالمي على النفط.

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على صعيد تعاملات الربع الثاني من هذا العام ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالخام الأمريكي مرتفعا حتى الآن بنسبة 94% ،وصعد الخام الدولي"نفط برنت" بنسبة 58% ، بصدد تحقيق مكسب فصلي ضخم.

ويعاذ هذا المكسب الفصلي الهائل ، إلى آمال تحقيق التوازن سريعا بالسوق ، فى ظل مؤشرات على تعافي مستويات الطلب العالمي ، وتقلص المعروض بفضل تنفيذ تحالف " أوبك بلس" اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

قررت معظم الدول فى أسيا وأوروبا إنهاء قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، بعد نجاحها فى السيطرة على الوباء ، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابيا على مستويات الطلب العالمي على النفط.

حيث من شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية، أن تتعافي مستويات استهلاك الوقود.

وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وافق تحالف "أوبك بلس" رسميا فى أوائل حزيران/يونيو الجاري على تمديد تخفيضات قائمة تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

وانخفض إنتاج الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 20% من إجمالي الإنتاج ،مسجلا أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2018 عند 10.50 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 12 حزيران/يونيو ،بسبب الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري وتراجع عمليات التشغيل ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، بعد اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.