شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى 4 أسابيع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،و قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 97.80 نقطة الأعلى منذ 2 حزيران/يونيو الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.40 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.39 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أقل من 0.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وبعد انتعاشة قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

المكاسب الحالية للدولار الأمريكي ، تأتي بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

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تتمثل تلك المخاطر ، فى التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي ، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والهند والبرازيل ،واحتمالات اندلاع حرب تجارية بين أمريكا وأوروبا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عديد البيانات الهامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية فى شيكاغو ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي.

يصدر بحلول الساعة 13:45غرينتش مؤشر شيكاغو الصناعي المتوقع 45.0 نقطة فى حزيران/يونيو من 32.3 نقطة فى أيار/مايو ،والساعة 14:00غرينتش يصدر مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال حزيران/يونيو المتوقع 91.6 نقطة من 86.6 نقطة في أيار/مايو.

وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش تنطلق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي فى العاصمة واشنطن.

ومن المنتظر أن تتضمن الشهادة توقعات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي ،والذي يواجه أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي ،وعن مستقبل الخطط التحفيزية النقدية والمالية فى الولايات المتحدة فى ضوء التطورات الأخيرة حول جائحة فيروس كورونا.