شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يصعد بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.08% ليستقر على سعر 198.56 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 190.70، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 203.70 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد