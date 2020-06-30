إنيفيديا يبدأ بالتعافي – تحليل – 30-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 2.36% ليستقر على سعر 375.50 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 351.45، ليستهدف مستوى المقاومة 398.29.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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