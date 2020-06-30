شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 30-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 1.32% ليستقر على سعر 170.87 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 175.27 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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