ستاربكس يحاول تصريف تشبعه البيع – تحليل – 30-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.42% ليستقر على سعر 73.69 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 75.58، وخاصة في حالة كسره للدعم المهم 72.17، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 65.73.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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