تيسلا يعزز من مكاسبه – تحليل – 30-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تيسلا (TSLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعزز السهم مكاسب جلسته أمس، ليحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 1.90% ليستقر على سعر 1,028.54 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 943.90، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 943.90، ليستهدف مستوى المقاومة 1,134.63.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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