محافظ المركزى السعودى يحث البنوك التجارية على زيادة الإقراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنك المركزي يشجع البنوك التجارية على زيادة الإقراض من أجل استدامة أنشطة الشركات خلال أزمة فيروس كورونا. كان المحافظ أحمد الخليفي يتحدث في منتدى اقتصادي منعقد عن بعد. وكان قد قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. Advertisements يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 بالمئة هذا العام. وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.

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