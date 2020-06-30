شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت بآخر جلسات شهر يونيو وسط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 13.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5130.72 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 13.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5607.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% خاسراً 15.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4190.08 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً 9.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4184.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 125.4 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتى عبر 5306 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.88%، قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.21%، يليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.60%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 5.96%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.55% ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 7.06%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، عن موافقة هيئة أسواق المال على طلب تجديد حق شراء أو بيع مالا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (أسهم الخزينة)، وذلك لمدة 6 شهور من تاريخ منح الموفقة، منوهة إلى أنه لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة تصنيف وتحصيل الأموال، عن إنهاء تعطيل الأعمال، والبدء في عودة الحياة الطبيعية تدريجياً، وتم استئناف العمل في الشركة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.