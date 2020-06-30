شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت لؤلؤ وأحجار كريمة إلى الأمارات بـ250 مليون دولار فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت دولة الإمارات العربية تحافظ على موقعها في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية في شهر إبريل الماضي، مدفوعة بحجم الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، والتي تشهد ارتفاعا متنامي منذ بداية العام الجاري 2020.

وترصد بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الصادرات المصرية من اللؤلؤ خلال أبريل الماضي وبلغت قيمتها 250 مليون و518 ألف دولار، مقابل 47 مليون و702 ألف دولار في أبريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 202 مليون دولار.

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ولعبت صادرات مصر من اللؤلؤ دورا في زيادة إجمالي الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات في شهر أبريل الماضي، حيث بلغت إجمالي الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 349 مليون و866 ألف دولار، مقابل 107 مليون و217 ألف دولار في إبريل الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 242 مليون و649 ألف دولار.

وشملت قائمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات، كلا من قود وزيوت معدنية بقيمة 44 مليون دولار أبريل الماضي، مقابل 740 ألف دولار أبريل عام 2019، بزيادة 43 مليون دولار، يليها صادرات فواكه وثمار صالحة للأكل، بقيمة 11 مليون و121 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و822 ألف دولار أبريل 2019، بزيادة 2 مليون و299 ألف دولار، وأخيرا صادرات الخضر والنباتات صالحة للأكل بقيمة 6 ملايين و761 ألف دولار أبريل الماضي، مقابل 3 ملايين 819 ألف دولار أبريل 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و942 ألف دولار.

وسجلت الصادرات المصرية من اللؤلؤ ارتفاعا ملحوظا في شهر فبراير الماضي وسجل 192 مليون و737 ألف دولار، مقابل 126 مليون و816 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 65 مليون دولار.