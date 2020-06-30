شكرا لقرائتكم خبر عن راكتا للورق:استمرار توقف الإنتاج نتيجة قطع الكهرباء و900 ألف جنيه منحة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة راكتا للورق، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن العمل ما يزال متوقفا نتيجة استمرار قطع الكهرباء عن الشركة .

وأشارت الشركة فى بيانها اليوم، إلى أن ارتفاع الخسائر نتيجة توقف العمل وتحميل شهر مايو الماضى قيمة 900 ألف جنيه منحة العيد للعمال .

وأوضح الدكتور يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة أن إنتاج الشركة متوقف منذ يوم 25‏/9‏/2019 بسبب قيام شركة اسكندرية لتوزيع الكهرباء بقطع الكهرباء تماما عن الشركة، وذلك لعدم تمكن الشركة من سداد فواتير استهلاك الكهرباء اعتبارا من شهر يونيو 2019 وذلك لعدم وجود رأسمال عامل فى الشركة، وأيضا عدم استطاعة الشركة الإقتراض من أي جهة مالية وبالتالي لم يتم تحقيق أي كمية إنتاج من الورق والكرتون حتى تاريخه .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن توقف مصنع الورق والكرتون عن شهر مايو نتيجة استمرار توقف الماكينة بالكامل بسبب انقطاع التيار الكهربائي كما عرض رئيس مجلس الإدارة أن مرتجعات المنتجعات بلغت نحو 81 طن من العملاء .

وأشار المهداوى بحسب البيان أن خسارة الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى نهاية مايو الماضى بلغت نحو 104.1 مليون جنيه .

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وحول زيادة الخسارة فى شهر مايو الماضى أشار رئيس القطاع المالى أن ذلك يرجع لتحميل الشركة قيمة 900 ألف جنيه، تمثل منحة العيد الصغير للعمال .

وذكرت الشركة فى بيانها أنه بلغت مديونية العملاء بنهاية مارس الماضى مبلغ 10.6 مليون جنيه مقابل 36.8 مليون جنيه في يوليو 2019 بانخفاض المديونية بمبلغ 26.1 مليون جنيه.