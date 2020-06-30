شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة أبوظبى يرتفع بنسبة 0.24% بجلسة منتصف الأسبوع..وتراجع سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 10.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.798 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 487.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 62.1 مليون سهم، بقيمة 209.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1705 صفقة.

وصعد ببورصة أبوظبي قطاعات الخدمات بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 2.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 10.65%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 8.22%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.2%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.86%، وتصدر سهم شركة واحة الزاوية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 65.8 مليون درهم.

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فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% خاسراً 4.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 485 صفقة لعدد 45 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 18 سهماً على رأسها "كلية مجان" بنسبة 6.90%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 6.22%، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 4.64%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "عمان كلورين" بنسبة 8%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4.17%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.11%.